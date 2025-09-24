Meloni sulla Flotilla | Iniziativa pericolosa irresponsabile e gratuita E chiede agli attivisti di fermarsi a Cipro e lasciare lì gli aiuti

“ Gratuita, pericolosa, irresponsabile “. Giorgia Meloni definisce così la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza. Parlando da New York, a poche ore dal suo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la presidente del Consiglio non usa mezzi termini: “Non c’è bisogno di rischiare la propria incolumità di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare aiuti a Gaza che – sottolinea – il governo italiano avrebbe potuto consegnare in poche ore “. La premier richiama così “tutti alla responsabilità, particolarmente per quanto riguarda i parlamentari italiani ” a bordo delle barche della flotta: “Ricordo che i parlamentari della Repubblica Italiana sono pagati per lavorare nelle istituzioni, non per costringere le istituzioni a lavorare per loro “, attacca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni sulla Flotilla: “Iniziativa pericolosa, irresponsabile e gratuita”. E chiede agli attivisti di fermarsi “a Cipro e lasciare lì gli aiuti”

In questa notizia si parla di: meloni - flotilla

Conte, Meloni lasci i selfie e difenda connazionali su Flotilla

Flotilla Gaza, tornata a Barcellona per maltempo. Le opposizioni a Meloni: "Tuteli Flotilla dalle minacce di Israele"

Flotilla Gaza, tornata a Barcellona per maltempo. Le opposizioni a Meloni: "La tuteli dalle minacce di Israele"

Le opposizioni: #Meloni venga in aula sulla #Flotilla - X Vai su X

askanews. . Le opposizioni: #Meloni venga in aula sulla #Flotilla - facebook.com Vai su Facebook

Meloni sulla Flotilla: “Iniziativa pericolosa, irresponsabile e gratuita”; Meloni sul caso Flotilla: Irresponsabile entrare in teatro di guerra; Meloni sulla Flotilla: Iniziativa inutile, pericolosa, irresponsabile. Propone la consegna degli aiuti a Cipro.

Meloni sulla Flotilla: “Iniziativa pericolosa, irresponsabile e gratuita”. E chiede agli attivisti di fermarsi “a Cipro e lasciare lì gli aiuti” - La premier definisce "gratuita e pericolosa" l'iniziativa umanitaria e lancia una proposta di mediazione con Cipro e Israele ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Meloni sulla Flotilla: "Iniziativa inutile, pericolosa, irresponsabile". Propone la consegna degli aiuti a Cipro - Da New York la premier parla della missione umanitaria per Gaza: "Quello che accade in Italia non ha come obiettivo quello di alleviare la sofferenza ... Come scrive huffingtonpost.it