Meloni su Flotilla | Missione irresponsabile ma indaghiamo sull' attacco Putin? Sta provocando

AGI - "La mia condanna per quello che è accaduto stanotte è totale e ovviamente stiamo facendo le nostre indagini per avere certezze sulle responsabilità ". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai giornalisti a New York, dove è in corso l' Assemblea Generale dell'Onu, parlando degli attacchi notturni alla Global Sumud Flotilla. "Il ministro Crosetto - ha proseguito la premier - ha autorizzato l'invio di una fregata ad avvicinarsi in caso di soccorso necessario e assistenza a persone che dovessero essere in pericolo anche se non è previsto l'uso della forza militare. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni su Flotilla: "Missione irresponsabile ma indaghiamo sull'attacco. Putin? Sta provocando"

Meloni sulla Flotilla: “Iniziativa pericolosa, irresponsabile e gratuita”. E chiede agli attivisti di fermarsi “a Cipro e lasciare lì gli aiuti” - La premier definisce "gratuita e pericolosa" l'iniziativa umanitaria e lancia una proposta di mediazione con Cipro e Israele ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Meloni sulla Flotilla: "Iniziativa inutile, pericolosa, irresponsabile". Propone la consegna degli aiuti a Cipro - Da New York la premier parla della missione umanitaria per Gaza: "Quello che accade in Italia non ha come obiettivo quello di alleviare la sofferenza ... Secondo huffingtonpost.it