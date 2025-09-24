Meloni su Flotilla | Missione irresponsabile ma indaghiamo sull' attacco Putin? Sta provocando

AGI - "La mia condanna per quello che è accaduto stanotte è totale e ovviamente stiamo facendo le nostre indagini per avere certezze sulle responsabilità ". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai giornalisti a New York, dove è in corso l' Assemblea Generale dell'Onu, parlando degli attacchi notturni alla Global Sumud Flotilla. "Il ministro Crosetto - ha proseguito la premier - ha autorizzato l'invio di una fregata ad avvicinarsi in caso di soccorso necessario e assistenza a persone che dovessero essere in pericolo anche se non è previsto l'uso della forza militare. 🔗 Leggi su Agi.it

