Meloni su Flotilla | Missione irresponsabile ma indaghiamo sull' attacco Putin? Sta provocando

AGI - "La mia  condanna  per quello che è accaduto stanotte è totale e ovviamente stiamo facendo le nostre  indagini  per avere certezze sulle  responsabilità ". Lo ha detto il  presidente del Consiglio Giorgia Meloni  ai giornalisti a  New York, dove è in corso l' Assemblea Generale dell'Onu,  parlando degli  attacchi notturni  alla  Global Sumud Flotilla. "Il  ministro Crosetto  - ha proseguito la premier - ha autorizzato l'invio di una  fregata  ad avvicinarsi in caso di  soccorso  necessario e assistenza a persone che dovessero essere in pericolo anche se non è previsto l'uso della  forza militare. 🔗 Leggi su Agi.it

