Meloni riconoscimento della Palestina ma solo con due condizioni Schlein | Ci perde la faccia

La mossa a sorpresa della premier all'Onu. Durante i lavori dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, Giorgia Meloni ha annunciato una mozione di maggioranza per il riconoscimento della Palestina, ma vincolata a due condizioni precise: la liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e l'esclusione del movimento islamista da qualsiasi ruolo di governo nella Striscia di Gaza. La premier ha spiegato che, a suo avviso, riconoscere uno Stato palestinese senza reali requisiti di sovranità non produrrebbe risultati concreti per la popolazione. Tuttavia, ha ammesso che il riconoscimento può rappresentare uno strumento politico di pressione, che – secondo lei – dovrebbe essere esercitato soprattutto contro Hamas, responsabile di aver iniziato la guerra e di ostacolarne la fine.

