Meloni | Onu si guardi allo specchio la domanda del direttore Vista Alexander Jakhnagiev a New York

(Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2025 "Le parole di Trump per l'Onu ricordano più Man in the mirror o Thriller? Direi Man in the mirror, l'Onu dovrebbe guardarsi allo specchio", così Giorgia Meloni a new York risponde alla domanda del direttore di Vista Alexander Jakhnagiev. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

