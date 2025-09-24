Meloni | Onu si guardi allo specchio la domanda del direttore Vista Alexander Jakhnagiev a New York
(Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2025 "Le parole di Trump per l'Onu ricordano più Man in the mirror o Thriller? Direi Man in the mirror, l'Onu dovrebbe guardarsi allo specchio", così Giorgia Meloni a new York risponde alla domanda del direttore di Vista Alexander Jakhnagiev. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Belgrado guardi all'Ue e non alla Russia. Il consiglio di Meloni a Vucic
Crisi turismo e stipendi bassi, l'affondo del Pd: "Meloni esca dai palazzi e guardi l'Italia vera"
