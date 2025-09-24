Meloni | Irresponsabile uso di Gaza

19.55 "Irresponsabile usare la sofferenza a Gaza per attaccare il governo". Lo afferma la premier Meloni da New York. "Il clima si sta deteriorando.Penso che ci sia anche un problema di giustificazionismo e di silenzio rispetto a quello che accade", aggiunge tornando a richiamare alla "responsabilità".E si dice "stupita dalla reazione dell'opposizione "a posizione su Stato Palestina". Poi sulla Russia avverte: "Un'escalation conviene solo a Putin, che è in difficoltà" e va evitata. "Fare di tutto per non cadere in queste trappole". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

