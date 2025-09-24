Meloni | irresponsabile usare Gaza contro governo ci sarà altra violenza
New York, 24 set. (askanews) - "Io non sono stupida, vedo quello che sta accadendo. Quello che accade, nello specifico in Italia, non ha come obiettivo alleviare la sofferenza della popolazione di Gaza, ha come obiettivo attaccare il governo italiano. Si punta a fare cosa? Si punta a bloccare l'Italia, ci saranno altri episodi di violenza, ci sarà una situazione di ordine pubblico molto complesso". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a New York. "Questo - ha aggiunto - non porterà alcun risultato per la popolazione di Gaza, o qualcuno pensa che Hamas rilascerà gli ostaggi perché l'Usb indice lo sciopero? Cerchiamo di essere seri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
