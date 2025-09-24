Meloni | Flotilla? Pericoloso infilarsi in un teatro di guerra Irresponsabile usare Gaza per attaccare il governo

Dalla Flotilla alla guerra in Ucraina. La premier Giorgia Meloni da New York per l'assemblea generale dell'Onu torna sugli argomenti più caldi sul tavolo. E sull'iniziativa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Meloni: «Flotilla? Pericoloso infilarsi in un teatro di guerra. Irresponsabile usare Gaza per attaccare il governo»

In questa notizia si parla di: meloni - flotilla

Conte, Meloni lasci i selfie e difenda connazionali su Flotilla

Flotilla Gaza, tornata a Barcellona per maltempo. Le opposizioni a Meloni: "Tuteli Flotilla dalle minacce di Israele"

Flotilla Gaza, tornata a Barcellona per maltempo. Le opposizioni a Meloni: "La tuteli dalle minacce di Israele"

Le opposizioni: #Meloni venga in aula sulla #Flotilla - X Vai su X

askanews. . Le opposizioni: #Meloni venga in aula sulla #Flotilla - facebook.com Vai su Facebook

Meloni: «Flotilla? Pericoloso infilarsi in un teatro di guerra. Irresponsabile usare Gaza per attaccare il governo»; Meloni: Flotilla sta facendo qualcosa di pericoloso e irresponsabile; Flotilla, Meloni Condanna totale, tutto ciò è pericoloso e irresponsabile.

Meloni: «Flotilla? Pericolo infilarsi in un teatro di guerra. Irresponsabile usare Gaza per attaccare il governo» - La premier Giorgia Meloni da New York per l'assemblea generale dell'Onu torna sugli argomenti ... Secondo msn.com

Meloni sul caso Flotilla: 'Richiamo tutti alla responsabilità, irresponsabile infilarsi in un teatro di guerra' - La premier da New York: 'Sulla mediazione per consegnare gli aiuti aspettiamo la risposta della spedizione' (ANSA) ... Da ansa.it