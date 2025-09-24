Meloni | Flotilla? Non serve infilarsi in un teatro di guerra per consegnare aiuti

In un punto stampa a margine dell’ Assemblea Generale dell’Onu, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato le recenti notizie sull’attacco alle navi della Global Sumud Flotilla, in viaggio verso Gaza per consegnare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Ha detto che l’Italia è pronta al soccorso e all’assistenza, ma che non è prevista la forza militare. Inoltre ha criticato l’azione della Flotilla, dicendo che “ non serve infilarsi in un teatro di guerra per consegnare gli aiuti “. Infine, ha criticato le opposizioni per le loro posizioni sulla mozione della maggioranza in merito al riconoscimento dello Stato di Palestina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

