Meloni | Flotilla iniziativa pericolosa e politica contro il governo Schlein | Irresponsabile è chi porta l’Italia sulle posizioni di Netanyahu

Dalla missione Flotilla fino al conflitto in Ucraina, Giorgia Meloni richiama alla responsabilità politica. La premier, a New York per l’assemblea generale dell’Onu, ha commentato l’attacco subito dalle navi dirette a Gaza per portare aiuti umanitari, attaccando soprattutto l’opposizione. La polemica sulla Flotilla. “ Tutto questo è gratuito, pericoloso, irresponsabile. Non c’è bisogno di rischiare la propria incolumità di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare aiuti a Gaza che il governo italiano avrebbe potuto consegnare in poche ore ”, ha dichiarato Meloni, puntando il dito contro i parlamentari italiani a bordo, tra cui Arturo Scotto, Annalisa Corrado, Benedetta Scuderi e Marco Croatti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Meloni: “Flotilla iniziativa pericolosa e politica contro il governo”. Schlein: “Irresponsabile è chi porta l’Italia sulle posizioni di Netanyahu”

In questa notizia si parla di: meloni - flotilla

Conte, Meloni lasci i selfie e difenda connazionali su Flotilla

Flotilla Gaza, tornata a Barcellona per maltempo. Le opposizioni a Meloni: "Tuteli Flotilla dalle minacce di Israele"

Flotilla Gaza, tornata a Barcellona per maltempo. Le opposizioni a Meloni: "La tuteli dalle minacce di Israele"

Meloni in ansia da Flotilla. Una fregata per assisterli, un piano per dissuaderli (di F. Olivo) - X Vai su X

Flotilla, Meloni: condanna per l’attacco, inviata fregata ma non è previsto l’uso della forza - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla per Gaza, Meloni: Iniziativa irresponsabile, fermatevi a Cipro; Meloni sul caso Flotilla: Irresponsabile entrare in teatro di guerra; Meloni: 'Flotilla pericolosa e irresponsabile, viene usata contro il governo'.

Meloni sulla Flotilla: “Iniziativa pericolosa, irresponsabile e gratuita”. E chiede agli attivisti di fermarsi “a Cipro e lasciare lì gli aiuti” - La premier definisce "gratuita e pericolosa" l'iniziativa umanitaria e lancia una proposta di mediazione con Cipro e Israele ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Meloni sulla Flotilla: "Iniziativa inutile, pericolosa, irresponsabile". Propone la consegna degli aiuti a Cipro - Da New York la premier parla della missione umanitaria per Gaza: "Quello che accade in Italia non ha come obiettivo quello di alleviare la sofferenza ... Scrive huffingtonpost.it