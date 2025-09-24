Meloni | escalation conviene a Putin che è in difficoltà

''una escalation conviene solo a Putin e alla Russia che sono oggettivamente in difficoltà'', secondo Gioergia Meloni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Meloni: “escalation conviene a Putin che è in difficoltà”

In questa notizia si parla di: meloni - escalation

Israele bombarda i dirigenti di Hamas a Doha, da Meloni vicinanza al Qatar: “Contrari a escalation”

Meloni al lavoro per de-escalation. Tajani riferisce alle Camere

Meloni arrivata in Canada per il G7, priorità la de-escalation in Medio Oriente

Il 21 settembre a Roma si svolge l'assemblea pubblica nazionale contro le politiche del governo Meloni, l'escalation della guerra e la crescente deriva autoritaria. Presentiamo l'iniziativa con Luca Blasi, della Rete A Pieno Regime - facebook.com Vai su Facebook

#Israele attacca delegazione di #Hamas a #Doha. #Trump: dispiaciuto, non accadrà più. #Meloni: no escalation - X Vai su X

Meloni: «Flotilla, missione pericolosa e irresponsabile, pensata per dare problemi al governo. La Russia? L'escalation conviene solo a Putin, non cadere nelle provocazioni»; Meloni, ‘escalation conviene a Putin, non cadere in trappole’; Zelensky: Diritto internazionale è al collasso. Non state in silenzio, fermate l'aggressore - Meloni: Trump? Ha capito che Putin non vuole pace.

Meloni: «Flotilla, missione irresponsabile, pensata per dare problemi al governo. Mosca? L'escalation conviene solo a Putin» - La premier Giorgia Meloni ha tenuto un punto stampa prima del suo discorso all'Assemblea generale dell'Onu: «Non c'è bisogno di rischiare la propria incolumità per portare aiuti a Gaza. Come scrive msn.com

Meloni, 'escalation conviene a Putin, non cadere in trappole' - Quelle russe sono "provocazioni" e "penso sia importante ragionare a sangue freddo, perché una escalation conviene solo a Putin e alla Russia che sono oggettivamente in diffico ... Riporta msn.com