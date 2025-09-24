Altro che chiacchiere e vento in poppa per la Flotillia coi droni che soffiano su alberi, randa e fiocchi. In una serie di dichiarazioni da New York, la premier Giorgia Meloni ha commentato a bocce ferme da New York l’attacco subito dalla Global Sumud Flotilla. E ha aspramente criticato l’opposizione per la sua posizione sulla Palestina. Di più. Ha espresso una “totale condanna” per gli attacchi alla spedizione umanitaria, definendo l’azione come un atto irresponsabile e pericoloso. E ha confermato che il ministro Guido Crosetto ha inviato la fregata italiana Fasan per prestare soccorso, pur specificando che non è previsto l’uso della forza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni da New York affonda la Flotilla e attacca l’opposizione: “Condanno l’attacco, ma l’iniziativa è un favore ad Hamas”