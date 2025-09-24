Meloni dà la colpa alla Flotilla per Gaza dopo l'attacco dei droni | Stanno esagerando irresponsabili
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a New York per l'Assemblea generale dell'Onu, ha parlato ai cronisti della Global Sumud Flotilla in viaggio per Gaza, colpita questa notte da numerosi droni. "Ferma condanna" degli attacchi, ma "non c'è bisogno di infilarsi in un teatro di guerra" per consegnare aiuti: è "gratuito, pericoloso, irresponsabile", secondo Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Flotilla, Meloni a Schlein: "Tuteleremo i connazionali. Ma per gli aiuti a Gaza meglio altri canali". Pd: "Evasiva e vaga" - Esistono "canali alternativi" di consegna degli aiuti alla popolazione di Gaza che sono "più efficaci".
Flotilla, Meloni risponde a Schlein: "Per gli aiuti ci sono altri canali con meno rischi, ma tuteleremo gli italiani" - Pur notando che "avvalersi dei canali umanitari già attivi, non solo da parte del Governo italiano, eviterebbe di esporre i partecipanti all'iniziativa 'Global Sumud Flotilla'