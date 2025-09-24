Meloni | Condanna totale per quanto accaduto alla Flotilla

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene oggi, martedì 24 settembre, da New York sull'attacco alla Flotilla. La premier condanna quanto accaduto, aggiungendo che verranno fatte "indagini per capire quello che è successo". La Flotilla, aggiunge, "sta facendo qualcosa di pericoloso e irresponsabile", richiamandoli alla responsabilità. Torna anche a parlare della Russia e di . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: meloni - condanna

