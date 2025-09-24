Meloni cita Michael Jackson | L' Onu deve guardarsi allo specchio – Il video

Open.online | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2025 "Le parole di Trump per l'Onu ricordano più Man in the mirror o Thriller? Direi Man in the mirror, l'Onu dovrebbe guardarsi allo specchio", così Giorgia Meloni a new York risponde alla domanda del direttore di Vista Alexander Jakhnagiev. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

