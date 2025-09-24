Meloni attacca la Flotilla | Tutto questo è gratuito irresponsabile e pericoloso Dovrei dichiarare guerra a Israele?

"La mia condanna di quello che è accaduto stanotte è totale, stiamo facendo le nostre indagini per avere certezze sulle responsabilità". Così la presidente Giorgia Meloni, a margine dei lavori dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, ha commentato l'attacco avvenuto nella notte ai danni della. 🔗 Leggi su Today.it