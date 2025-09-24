Meloni attacca la Flotilla | Tutto questo è gratuito irresponsabile e pericoloso Dovrei dichiarare guerra a Israele?
"La mia condanna di quello che è accaduto stanotte è totale, stiamo facendo le nostre indagini per avere certezze sulle responsabilità". Così la presidente Giorgia Meloni, a margine dei lavori dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, ha commentato l'attacco avvenuto nella notte ai danni della. 🔗 Leggi su Today.it
Meloni attacca la Flotilla: Tutto questo è gratuito e irresponsabile. Dovrei dichiarare guerra a Israele?; Guerra Israele, drone Houthi dallo Yemen colpisce Eilat: 20 feriti di cui 2 gravi. LIVE; Dopo gli attacchi alla Flotilla, le opposizioni occupano alla Camera i banchi del governo: Meloni prenda posizione.
Meloni e il caso Flotilla: 'Tutti siano responsabili, non infilarsi in un teatro di guerra' - La presidente del Consiglio: 'Irresponsabile usare la sofferenza a Gaza per attaccare il governo. Riporta ansa.it
Meloni sul caso Flotilla: 'Richiamo tutti alla responsabilità, irresponsabile infilarsi in un teatro di guerra' - La premier da New York: 'Sulla mediazione per consegnare gli aiuti aspettiamo la risposta della spedizione' (ANSA) ... Scrive ansa.it