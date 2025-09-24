Meloni accusa Flotilla e opposizioni | irresponsabili clima di odio

New York, 24 set. (askanews) – Giorgia Meloni “condanna” l’attacco della scorsa notte alla Global Sumud Flotilla, ma allo stesso tempo accusa partecipanti e organizzatori: è “gratuito, pericoloso, irresponsabile”, dice, mettere a rischio l’incolumità per un’iniziativa fatta “non per consegnare gli aiuti” ma “per creare problemi al governo”. A New York la premier ha seguito la situazione, in stretto contatto con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, anche lui all’assemblea Onu, e con quello della Difesa Guido Crosetto, che ha inviato una fregata se ci fosse bisogno di “soccorso” ma non certo per “l’uso della forza militare”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it