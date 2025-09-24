Meldola due giorni di lavori | si asfalta un tratto di via Roma come cambia la viabilità

Forlitoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovedì, fino al termine dei lavori (presumibilmente nella giornata di venerdì), nella fascia oraria dalle 7 alle 18, verranno eseguiti lavori di asfaltatura in via Roma nel tratto compreso tra l’intersezione con via G. Mazzini e la rotonda del Carabiniere. Durante l’esecuzione saranno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meldola - giorni

Madonna del Popolo: 10 giorni di festa a Meldola

Dan Santa Sofia a Meldola, 56 chilometri in tre giorni per il rispetto dei diritti umani: ecco la Local March for Gaza

Meldola, due giorni di lavori: si asfalta un tratto di via Roma, come cambia la viabilità; Palazzetto dello Sport: intervento da 240mila euro; Meldola, resta vedova con due figli: i colleghi le regalano 700 ore di ferie.

Meldola, via ai lavori per rifare il ponte sul Rio San Giorgio - Il Comune di Meldola informa che domani, lunedì 8 settembre 2025, prendono il via i lavori di ricostruzione del Ponte sul Rio San Giorgio, ... Da corriereromagna.it

Magi-fantasma alla Camera per i referendum, due giorni di interdizione. “Procedura sproporzionata” - Riccardo Magi, segretario di Più Europa, che il 14 maggio scorso si presentò nel corso di una seduta a ... Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Meldola Due Giorni Lavori