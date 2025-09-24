Melania Trump bloccata sulle scale mobili del Palazzo di Vetro dell' Onu | scoppia l' escalatorgate
L'America si appassiona a un nuovo scandalo, che i media Usa hanno già ribattezzato "Escalatorgate": il blocco della scala mobile all'Onu mentre Donald Trump e Melania stavano salendo alla sala dell'assemblea generale per l'intervento del presidente Usa. Il tycoon ci ha scherzato su, ma la Casa Bianca, dopo alcune speculazioni di un possibile complotto, ha chiesto un'indagine per verificare se la scala sia stata fermata di proposito per umiliare il presidente degli Usa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Blocco della scala mobile all'Onu mentre Trump sta salendo, il presidente annuncia un'indagine; Trump e Melania bloccati sulle scale mobili all'Onu, scoppia l'Escalatorgate: «Un complotto per umiliarlo, licenziare il responsabile»; Trump arriva alle Nazione Unite: si blocca la scala mobile, costretto a salire a piedi.
