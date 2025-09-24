Medioriente | Tajani Israele tuteli persone a bordo di Flotilla
Milano, 24 set. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in missione a New York per l’assemblea generale Onu, è stato informato dell’attacco alla imbarcazioni della ‘Flotilla’ per Gaza che sono in navigazione al lago dell’isola di Creta. È quanto fa sapere in una nota la Farnesina. “La Flotilla incrocia in acque internazionali e ospita a bordo anche cittadini italiani, assieme a parlamentari ed europarlamentari”, si legge, “a favore della loro incolumità, la Farnesina aveva fatto già segnalazioni alle autorità di Israele affinchè qualsiasi operazione che possa essere affidata alle forze amate di Gerusalemme sia condotta rispettando il diritto internazionale e un principio di assoluta cautela. 🔗 Leggi su Lapresse.it
