Medioriente | Global Sumud Flottilla danni a barche in attacco droni
Milano, 24 set. (LaPresse) – La Global Sumud Flotilla ha denunciato “esplosioni, pesanti sciami di droni e segnali di disturbo delle comunicazioni” ad alcune sue navi in navigazione in acque internazionali vicino a Creta, in Grecia. Diverse barche della flotta umanitaria hanno segnalato “esplosioni mirate e oggetti non identificati lanciati sulle imbarcazioni e nelle loro vicinanze, causando danni significativi e ostruzioni diffuse nelle comunicazioni”. In un post sui social gli organizzatori hanno riferito di “almeno 13 esplosioni” che “sono state udite su e intorno a diverse imbarcazioni della flottiglia, con diffuse interruzioni delle comunicazioni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
