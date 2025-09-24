Milano, 24 set. (LaPresse) – Numerosi droni, oggetti non identificati sono caduti, comunicazioni bloccate. Lo rende noto la Global Summud Flotilla. “Diversi droni e oggetti non identificati sono caduti, le comunicazioni sono state bloccate e si sono sentite esplosioni da diverse imbarcazioni”, scrivono in un post sui social gli organizzatori della Global Sumud Flotilla. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Medioriente: Global Sumud Flotilla sotto attacco di droni