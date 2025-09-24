Medioriente | Global Sumud Flotilla sotto attacco di droni
Milano, 24 set. (LaPresse) – Numerosi droni, oggetti non identificati sono caduti, comunicazioni bloccate. Lo rende noto la Global Summud Flotilla. “Diversi droni e oggetti non identificati sono caduti, le comunicazioni sono state bloccate e si sono sentite esplosioni da diverse imbarcazioni”, scrivono in un post sui social gli organizzatori della Global Sumud Flotilla. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Flotilla sotto attacco, colpita una imbarcazione - L'imbarcazione Zefiro della Global Sumud Flotilla è stata colpita. Segnala ansa.it
Bombe sonore contro le barche della Flotilla: colpita anche la ‘nostra’ Otaria. Non ci sono feriti - 50 greche, nelle acque internazionali a sud della punta occidentale di Creta, alcuni ordigni sono esplosi sopra la barca Otaria su cui mi trovo e su almeno altre due imbarcazioni della ... Come scrive ilfattoquotidiano.it