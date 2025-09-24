Medio Oriente Israele avanza a Gaza La Siria torna alle Nazioni Unite

Tv2000.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esercito israeliano avanza verso il centro di Gaza City. Continuano i bombardamenti d’artiglieria. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

medio oriente israele avanza a gaza la siria torna alle nazioni unite

© Tv2000.it - Medio Oriente, Israele avanza a Gaza. La Siria torna alle Nazioni Unite

In questa notizia si parla di: medio - oriente

Le Camere tornano al lavoro. Si riparte da Medio Oriente, difesa e Almasri

Le Camere tornano al lavoro. Si riparte da Medio Oriente, difesa e Almasri

Medio Oriente, se anche le parole vanno in guerra

A Gaza City, l’IDF avanza ancora; Medio Oriente: operazione “Carri di Gedeone 2”: Israele avanza nel cuore di Gaza, cresce la tensione internazionale; Gaza, Hamas minaccia sugli ostaggi mentre Israele intensifica l’offensiva militare.

medio oriente israele avanzaMedio Oriente, Israele accetta la proposta di accordo di Trump. L'idf ordina l'evacuazione a tutti i residenti di Gaza City, lancio di volantini per avvisare - Un soldato di riserva di 31 anni si è suicidato nella sua abitazione a Rehovot, a sud di Tel Aviv, proprio nel giorno delle nozze. Come scrive ansa.it

Guerra in Medio Oriente Israele accetta la proposta di accordo del presidente Trump - Israele ha annunciato questa mattina ufficialmente di accettare la proposta di accordo avanzata dal presidente americano Donald Trump. Si legge su bluewin.ch

Cerca Video su questo argomento: Medio Oriente Israele Avanza