Medicina domani ore 15 a San Leucio il decimo Congresso Nazionale SIMCRI

Anteprima24.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti La Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica (SIMCRI) celebra il suo decennale con il Congresso Nazionale al Real Belvedere di San Leucio, riportando a Caserta, dove la società è nata nel 2014, il confronto italiano sulla medicina rigenerativa.  Appuntamento  da domani  giovedì 25  settembre, con inizio alle ore 15:00,  a sabato 27, a presiedere i lavori saranno  Massimo Danese, Presidente SIMCRI  e Direttore UOSD di Medicina Rigenerativa dell’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, e  Michele Angelo Farina, Presidente Onorario e Fondatore SIMCRI, già Direttore UOC di Chirurgia Vascolare dell’AORN Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

medicina domani ore 15 a san leucio il decimo congresso nazionale simcri

© Anteprima24.it - Medicina, domani (ore 15) a San Leucio il decimo Congresso Nazionale SIMCRI

In questa notizia si parla di: medicina - domani

Medicina, domani (ore 15) a San Leucio il decimo Congresso Nazionale SIMCRI con oltre 300 tra relatori e medici iscritti da tutta Italia; Caserta. Domani al Belvedere di San Leucio il decimo Congresso Nazionale SIMCRI con oltre 300 tra relatori e medici; Primo Convegno congiunto con i Medici locali di medicina generale.

Ddl Prestazioni sanitarie: medici, no stretta su libera professione intramoenia - 'Se l'emendamento passasse, avrebbe come unico effetto un ulteriore allungamento dei tempi di attesa'. Come scrive ilsole24ore.com

medicina domani ore 15Medici di famiglia, 700 assunzioni e studi aperti 12 ore - Medici di famiglia, addio alle visite a orari e giorni fissi, armati solo della conoscenza della storia clinica del paziente e dello sfigmomanometro per misurare la pressione. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Medicina Domani Ore 15