MedFest porta a Olbia quattro giorni di Mediterraneo impresa e sostenibilità

Olbia si prepara a vivere quattro giornate irripetibili: il ritorno di MedFest, supportato da Moby, trasformerà la città gallurese in un crocevia dinamico dove biodiversità, turismo sostenibile e opportunità d'impresa si fondono, riportando il Mediterraneo al centro del discorso pubblico e offrendo una vetrina unica a istituzioni, aziende e viaggiatori.

Olbia capitale del Mediterraneo: torna MEDFEST dal 25 al 28 settembre; MEDFEST 2025: Olbia Capitale del Mediterraneo, pronta a ospitare la prossima edizione dal 25 al 28 settembre; Moby, con Medfest per 4 giorni Olbia diventa capitale Mediterraneo, Turismo e Biodiversità.

