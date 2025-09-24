Meda si risveglia nel fango | Colpita un’area doppia rispetto al disastro del ’23

Ilgiorno.it | 24 set 2025

Il day after è apocalittico. Acqua e fango dappertutto. Mai la città di Meda avrebbe pensato di ritrovarsi in uno scenario simile a causa del maltempo. L’esondazione del 2023 è un ricordo ancora vivo, ma con il maltempo di lunedì si è andati ben oltre. Meda, di fatto, è la città più colpita. Un dato su tutti: qui sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia in poche ore. Una quantità che non si registrava da almeno 25 anni e che, da sola, supera la somma di tutta la pioggia caduta nel mese di settembre dall’inizio degli anni 2000. "Due anni fa – racconta il sindaco Luca Santambrogio – abbiamo scoperto tutti che i cambiamenti climatici non sono da sottovalutare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

