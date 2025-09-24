Mecna annuncia l’album Discordia armonia e altri stati d’animo

Mecna annuncia Discordia, armonia e altri stati d’animo, il nuovo album in preorder. Mecna, uno degli artisti più riconoscibili della scena rap italiana, annuncia Discordia, armonia e altri stati d’animo, il nuovo album fuori ovunque il 24 ottobre per EMI Records ItalyUniversal Music Italia e disponibile in pre-order nei formati fisici LP Cover 1, LP Cover 2 autografato, CD Cover 3, CD Cover 2 autografato, assieme anche al vinile 10 pollici di Introspezione, l’EP uscito lo scorso luglio e ancora mai stampato. Ad anticipare il nuovo album sarà inoltre il brano Ritratti, disponibile da venerdì 26 settembre su tutte le piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Mecna annuncia l’album Discordia, armonia e altri stati d’animo

