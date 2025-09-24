Mazzoleni | Gli arbitri ancora non hanno ricevuto alcuni stipendi della scorsa stagione

L'ex arbitro Mario Mazzoleni ha rilevato dei clamorosi retroscena legati all'attuale mondo arbitrale: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mazzoleni: “Gli arbitri ancora non hanno ricevuto alcuni stipendi della scorsa stagione”

In questa notizia si parla di: mazzoleni - arbitri

Arbitri, l’ex fischietto Mazzoleni denuncia: «Condizionati perché FIGC non paga compensi da aprile»

Caos arbitri, la denuncia di Mazzoleni: «Sono condizionati perchè non ricevono lo stipendio dallo scorso aprile». L’annuncio

Mario Mazzoleni: “Arbitri non pagati da Aprile: Gravina ha fatto una proposta assurda”

Mazzoleni denuncia: «Arbitri senza stipendi da aprile, la FIGC deve intervenire» - X Vai su X

SERIE A | GLI ARBITRI DI JUVENTUS-INTER Ecco la squadra arbitrale per l'incontro: Arbitro: #Colombo; #Assistenti: Peretti - Perrotti; Quarto ufficiale: Bonacina; #VAR: #Mazzoleni; AVAR: #Abisso. - facebook.com Vai su Facebook

Clamoroso Mazzoleni: “Ve lo dico per certo, arbitri non vengono pagati da marzo. E Gravina…”; L'ex arbitro Mazzoleni denuncia uno scandalo in FIGC: Stipendi non pagati da aprile; Gimenez-Mancini e Beukema-Gabbia: gomitate diverse? La furia dei tifosi rossoneri.

L'ex arbitro Mazzoleni rivela: "Arbitri non hanno ricevuto ancora stipendi di fine campionato scorso" - Mario Mazzoleni, ex arbitro e fratello dell'attuale varista Paolo Silvio Mazzoleni anche lui con un lungo corso da direttore di gara anche in Europa, è intervenuto negli ... Da milannews.it

Arbitri, l’ex fischietto Mazzoleni denuncia: «Condizionati perché FIGC non paga compensi da aprile» - Arbitri, l’ex fischietto Mazzoleni denuncia: «Condizionati perché FIGC non paga compensi da aprile». Scrive calcionews24.com