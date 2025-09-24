Mazzoleni | Gli arbitri ancora non hanno ricevuto alcuni stipendi della scorsa stagione

L'ex arbitro Mario Mazzoleni ha rilevato dei clamorosi retroscena legati all'attuale mondo arbitrale: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

mazzoleni gli arbitri ancora non hanno ricevuto alcuni stipendi della scorsa stagione

Arbitri, l’ex fischietto Mazzoleni denuncia: «Condizionati perché FIGC non paga compensi da aprile»

