Mazzoleni denuncia | La Figc deve pagare gli arbitri da aprile sta condizionando gli arbitri Sugli errori…
Le parole di Mario Mazzoleni, ex arbitro, sulla situazione in Serie A con gli errori che stanno condizionando l’inizio di stagione. Le polemiche arbitrali dominano da settimane il dibattito calcistico italiano, ma nelle ultime ore è arrivata una denuncia che sposta l’attenzione su un tema differente e ancora più delicato: quello economico. L’ex arbitro bergamasco Mario Mazzoleni, fratello di Paolo Silvio, attualmente al VAR in Serie A, è intervenuto dagli studi di Sportitalia lanciando un allarme che riguarda direttamente i direttori di gara del massimo campionato. «Ad oggi gli arbitri non hanno ancora ricevuto gli stipendi della parte finale del campionato scorso – ha spiegato Mazzoleni –. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: mazzoleni - denuncia
Arbitri, l’ex fischietto Mazzoleni denuncia: «Condizionati perché FIGC non paga compensi da aprile»
Caos arbitri, la denuncia di Mazzoleni: «Sono condizionati perchè non ricevono lo stipendio dallo scorso aprile». L’annuncio
Mazzoleni denuncia: «Arbitri senza stipendi da aprile, la FIGC deve intervenire» - X Vai su X
La polemica di Tancredi Palmeri dopo Juventus-Inter: "Come volevasi dimostrare. Anche il post partita conferma che il quarto gol di Adzic era irregolare. Malissimo il Var Mazzoleni, ma male anche l’arbitro Colombo a due passi". - facebook.com Vai su Facebook
L'ex arbitro Mazzoleni denuncia uno scandalo in FIGC: Stipendi non pagati da aprile, condiziona il rendimento; ?? La denuncia dell'ex arbitro Mazzoleni: La FIGC deve ancora pagare compensi da aprile! Questo condiziona il loro rendimento in campo; La clamorosa denuncia dell'ex arbitro Mazzoleni: FIGC deve pagare compensi da aprile.
Mazzoleni denuncia: «Arbitri senza stipendi da aprile, la FIGC deve intervenire» - Intervenuto negli studi di Sportitalia, l’ex arbitro Mario Mazzoleni, fratello del VAR Paolo Silvio, ha lanciato una clamorosa denuncia riguardo ai compensi non ancora corrisposti agli arbitri. Riporta ilovepalermocalcio.com
Arbitri, l’ex fischietto Mazzoleni denuncia: «Condizionati perché FIGC non paga compensi da aprile» - Arbitri, l’ex fischietto Mazzoleni denuncia: «Condizionati perché FIGC non paga compensi da aprile». Scrive calcionews24.com