Mazzoleni denuncia | La Figc deve pagare gli arbitri da aprile sta condizionando gli arbitri Sugli errori…

Le parole di Mario Mazzoleni, ex arbitro, sulla situazione in Serie A con gli errori che stanno condizionando l’inizio di stagione. Le polemiche arbitrali dominano da settimane il dibattito calcistico italiano, ma nelle ultime ore è arrivata una denuncia che sposta l’attenzione su un tema differente e ancora più delicato: quello economico. L’ex arbitro bergamasco Mario Mazzoleni, fratello di Paolo Silvio, attualmente al VAR in Serie A, è intervenuto dagli studi di Sportitalia lanciando un allarme che riguarda direttamente i direttori di gara del massimo campionato. «Ad oggi gli arbitri non hanno ancora ricevuto gli stipendi della parte finale del campionato scorso – ha spiegato Mazzoleni –. 🔗 Leggi su Internews24.com

