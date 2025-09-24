Il centrocampista del Cagliari, Luca Mazzitelli, dopo la vittoria in Coppa Italia sul Frosinone, si è espresso così in vista del match contro l’Inter. Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Frosinone, il centrocampista del Cagliari, Luca Mazzitelli, si è espresso anche in vista della gara di sabato in campionato contro l’ Inter. SUL MATCH COL FROSINONE – « La gara si era messa bene, proprio come volevamo: siamo partiti aggressivi, l’avevamo sbloccata subito, non è facile in queste partite. Poi abbiamo subito troppo la loro pressione, abbiamo perso troppi duelli, eravamo un po’ slegati in mezzo al campo e la gara si è complicata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mazzitelli lancia la sfida all’Inter: «Arriviamo alla partita nel migliore dei modi, ecco cosa dobbiamo fare»