Mazzantini pronta alla sfida contro l’Inter Women | Dovremo rivedere alcune cose
. Le parole dell’allenatrice del Como Women. Il Como Women ha centrato la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia Femminile grazie al successo per 3-2 contro la RES Donna Roma. La vittoria ha confermato la solidità della squadra guidata dall’allenatrice Selena Mazzantini, che ha saputo condurre le comasche a un risultato importante contro un avversario di qualità. Il trionfo permette al club di proseguire il percorso nella competizione nazionale, consolidando morale e fiducia in vista della prossima sfida. 🔗 Leggi su Internews24.com
Sono 20 le convocate da Selena Mazzantini per la Fase 2 dell’Europeo: la Nazionale Under 17 Femminile prova a conquistare la Fase Finale; Italia pronta a scendere in campo: ecco le ragazze che andranno a caccia dell'Europeo; Un avversario troppo forte per la Nazionale Under 15 Femminile di Dessì: Italia-Germania finisce 2-6.
