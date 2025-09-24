. Le parole dell’allenatrice del Como Women. Il Como Women ha centrato la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia Femminile grazie al successo per 3-2 contro la RES Donna Roma. La vittoria ha confermato la solidità della squadra guidata dall’allenatrice Selena Mazzantini, che ha saputo condurre le comasche a un risultato importante contro un avversario di qualità. Il trionfo permette al club di proseguire il percorso nella competizione nazionale, consolidando morale e fiducia in vista della prossima sfida. 🔗 Leggi su Internews24.com

Mazzantini pronta alla sfida contro l'Inter Women: «Dovremo rivedere alcune cose»