Maxi-operazione antimafia nel Catanese | 14 arresti legati al clan Scalisi
Nella notte appena trascorsa la polizia di Stato ha sferrato un duro colpo al clan Scalisi, storico gruppo criminale di Adrano (CT) legato a Cosa nostra. Gli agenti della Squadra Mobile di Catania e del Commissariato di Adrano, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 14 persone accusate, a vario titolo, di associazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Maxi-operazione antimafia nel Catanese: 14 arresti legati al clan Scalisi - Il blitz segue i fermi già eseguiti nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato nei confronti di 10 affiliati al clan, nei cui confronti il giudice aveva già convalidato le misure cautelari in carcere. Scrive gazzettadelsud.it
