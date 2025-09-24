Nella notte appena trascorsa la polizia di Stato ha sferrato un duro colpo al clan Scalisi, storico gruppo criminale di Adrano (CT) legato a Cosa nostra. Gli agenti della Squadra Mobile di Catania e del Commissariato di Adrano, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 14 persone accusate, a vario titolo, di associazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Maxi-operazione antimafia nel Catanese: 14 arresti legati al clan Scalisi