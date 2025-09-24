Maxi evasione da 13 milioni indagato imprenditore triestino | sequestrata casa e collezione di Rolex
Indagato un noto imprenditore triestino, accusato di non aver dichiarato al fisco 13 milioni di euro. Gli sono stati quindi sequestrati dalla guardia di finanza diversi beni pari a oltre un milione e mezzo di euro, tra questi una casa in un noto borgo turistico cittadino, una collezione di 14. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Operazione "SOTTOCOSTO" – Scoperta evasione da oltre 9 milioni di euro #ADMgov e la Guardia di Finanza di La Spezia hanno portato a termine un'importante operazione congiunta che ha permesso di scoprire un'evasione da 9,3 milioni di euro nel s
Angelo Napolitano, sequestrati 6 milioni di euro all'imprenditore tiktoker: evasione dell'Iva e fatture false
Maxi evasione da 13 milioni, indagato imprenditore triestino: sequestrata casa e collezione di Rolex; Frodi Iva per 100 milioni di euro, 13 arresti in Italia in maxi operazione Procura europea; Maxi evasione fiscale: sequestro da 13 milioni di euro per una società di autotrasporto.
Evasione fiscale, sequestrati beni per un milione e mezzo di euro a un imprenditore dell'ottica - Le Fiamme Gialle, su disposizione del Tribunale giuliano, hanno confiscato una villa, due auto di grossa cilindrata, una collezione ... Secondo rainews.it
Non dichiara ricavi per 13 milioni: maxi-sequestro di Rolex e contanti a imprenditore triestino - Trieste, imprenditore accusato di evasione fiscale per 13 milioni: maxi sequestro preventivo di beni da parte delle Fiamme Gialle. Come scrive nordest24.it