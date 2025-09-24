Bologna, 24 settembre 2025 – Si svolgeranno questa mattina gli interrogatori degli arrestati al maxi-corteo di lunedì a sostegno dei palestinesi: si tratta di quattro persone – tre maggiorenni e un minore – che non sono note alle forze dell’ordine. Tra loro, un ragazzo di 28 anni di Formigine (Modena): lavora come tecnico e lunedì aveva aderito allo sciopero, partecipando alla manifestazione pro Gaza. È stato fermato mentre era tra i cespugli in via Stalingrado, dove la manifestazione si è spostata dopo l’invasione dell’autostrada. Ma “dai video” girati al momento del fermo “non emergono condotte aggressive”, le parole del suo avvocato, Simone Sabattini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi corteo pro Gaza, volti nuovi tra i fermati: oggi gli interrogatori