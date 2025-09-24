Maxi corteo pro Gaza volti nuovi tra i fermati | oggi gli interrogatori
Bologna, 24 settembre 2025 – Si svolgeranno questa mattina gli interrogatori degli arrestati al maxi-corteo di lunedì a sostegno dei palestinesi: si tratta di quattro persone – tre maggiorenni e un minore – che non sono note alle forze dell’ordine. Tra loro, un ragazzo di 28 anni di Formigine (Modena): lavora come tecnico e lunedì aveva aderito allo sciopero, partecipando alla manifestazione pro Gaza. È stato fermato mentre era tra i cespugli in via Stalingrado, dove la manifestazione si è spostata dopo l’invasione dell’autostrada. Ma “dai video” girati al momento del fermo “non emergono condotte aggressive”, le parole del suo avvocato, Simone Sabattini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: corteo - gaza
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
Sciopero per Gaza, orrore al corteo di Imperia: la maglietta che inneggia alle Br
Napoli, tensioni con la polizia al corteo prima della seduta per Gaza in Consiglio comunale
Corteo per Gaza, Ambra Angiolini risponde agli insulti sui social: “Siete da denuncia” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/23/news/corteo_gaza_ambra_angiolini_risponde_insulti_social_milano_denuncia-424865988/?ref=twhl… - X Vai su X
La polizia ha respinto i manifestanti in corteo sulla tangenziale a Bologna usando gli idranti. Gli attivisti sono scesi a manifestare in occasione della giornata di sciopero generale per Gaza. - facebook.com Vai su Facebook
Maxi corteo pro Gaza, volti nuovi tra i fermati: oggi gli interrogatori; Gli studenti protestano sotto la pioggia: corteo pro Palestina per le vie del centro; Firenze, “Palestina libera: la città attraversata dal maxi corteo, tra bandiere e striscioni.
Sciopero generale per Gaza. Guerriglia a Milano, bloccate le tangenziali a Roma e Bologna - Decine di migliaia di persone alle manifestazioni convocate in tutta Italia dai sindacati di base in solidarietà con la popolazione palestinese e a ... Segnala huffingtonpost.it
Sciopero per Gaza in Toscana, cortei da Pisa a Calenzano. Manifestanti in FiPiLi, presidio al porto di Livorno - Scatta la mobilitazione indetta dal sindacato di base, dopo quella della Cgil di venerdì 19 settembre. lanazione.it scrive