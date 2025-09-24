Maxi confisca oltre 13 milioni a imprenditore vicino al clan mafioso
Bologna, 24 settembre 2025 – Un patrimonio da oltre 13 milioni di euro è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza a un imprenditore siciliano ritenuto vicino al clan Nicotra di Misterbianco (Catania), operante anche in Emilia-Romagna. L’operazione, condotta dal comando provinciale di Bologna con il supporto dei colleghi siciliani e il coordinamento del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, rappresenta l’epilogo di indagini complesse dirette dalla Procura distrettuale antimafia di Bologna. Tra i beni confiscati, acquisiti a patrimonio dello Stato, figurano 56 immobili tra fabbricati e terreni nelle province di Bologna e Catania, 9 auto, 22 rapporti bancari, 11 quote societarie, 100 azioni del Credito Etneo e 6 polizze di pegno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
