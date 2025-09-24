max tortora nel cast di don matteo 15: novità e dettagli. La produzione della quindicesima stagione di Don Matteo procede con nuove aggiunte al cast, tra cui spicca la presenza di Max Tortora. Le riprese sono attualmente in corso, mantenendo alta l’attenzione dei fan su uno dei serial più amati della televisione italiana. Questa stagione si distingue per l’introduzione di nuovi personaggi e guest star, confermando il successo duraturo della fiction. l’ingresso di max tortora nel cast di don matteo 15. Max Tortora entra a far parte del cast ufficiale della serie, interpretando un ruolo ancora non svelato nei dettagli. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Max Tortora nel cast di Don Matteo 15: tutte le novità sorprendenti