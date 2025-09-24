?Mattinata di incidenti in E45 l' auto sbanda e resta pericolosamente nella corsia di sorpasso

Incidenti a raffica mercoledì mattina lungo la E45, dopo quello avvenuto nei pressi di San Vittore alle 7,20, se ne registra un altro nel territorio comunale di Sarsina. Alle ore 9:45 la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Bagno di Romagna si è precipitata sul luogo dell'incidente. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?Mattinata di incidenti in E45, l'auto sbanda e resta pericolosamente nella corsia di sorpasso; Paura in E45, l'auto si scontra contro una macchina operatrice: ferita una donna; Incidente mortale lungo la E45, inutili tutti i tentativi di soccorso.

mattinata incidenti e45 autoSarsina, incidente in E45: perde il controllo dell’auto e si ferma in corsia di sorpasso - Un altro incidente stradale questa mattina sulla E45, questa volta all’altezza di Sarsina. corriereromagna.it scrive

mattinata incidenti e45 autoCesena, incidente in E45: l’auto si schianta contro la macchina operatrice, ferita una donna ravennate - Si schianta con l’auto contro la macchina operatrice per lo sfalcio a bordo carreggiata. Come scrive corriereromagna.it

