Mattia Furlani numero 1 del mondo! La doppietta iridata vale la vetta del ranking di World Athletics

Mattia Furlani ha chiuso la stagione da numero 1 del mondo: il giovane fuoriclasse laziale concluderà l'annata agonistica in testa al ranking di World Athletics per quanto riguarda il salto in lungo. Il 20enne occupa il primo posto nella graduatoria stilata dalla Federazione Internazionale con 1.428 punti, precedendo così lo svizzero Simon Ehammer (1.361), l'australiano Liam Adcock (1.359), il greco Miltiadis Tentoglou (1.349) e il giamaicano Wayne Pinnock (1.323). Un riscontro meritatissimo per il nostro portacolori, capace di laurearsi Campione del Mondo in entrambe le versioni (indoor e outdoor), accompagnando il doppio oro iridato con l'argento agli Europei in sala e il secondo posto alle finali di Diamond League.

