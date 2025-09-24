Matteo Ricci si dice pronto a realizzare un patto di sviluppo con i sindacati

ANCONA – Ieri pomeriggio, martedì 23 settembre, Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche, ha incontrato le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil. Dall’incontro è emerso, fanno sapere dallo staff di Ricci, «il valore del confronto e della condivisione, che saranno alla base. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Matteo Ricci indagato per corruzione: «Mi sono fidato dei miei dirigenti». E adesso che succede?

Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»

Affittopoli, indagato il dem Matteo Ricci

Folla per Matteo Ricci, Giuseppe Conte e Pier Luigi Bersani al Politeama di Fano. Piazza gremita anche a Civitanova. - facebook.com Vai su Facebook

Alle spalle di Matteo Ricci appare di colpo Giuseppe Conte, David Parenzo: "Carràmba!" e Ylenja Lucaselli: "Oh mamma, un incubo!" - X Vai su X

Ricci e Conte al mercato. Strette di mano per le foto. Poi i cammini si separano - L’incontro di Teano, quello tra Giuseppe Conte leader dei 5 Stelle e Matteo Ricci, candidato alla guida della Regione ... Secondo msn.com

Ricci, pronto soccorso intasati, ritmi di lavoro massacranti - "Sul piano sanitario il mese d'agosto è un mese particolare perché c'è meno domanda rispetto alle visite eppure si stanno comunque intasando i pronto soccorso perché non ci sono le guardie mediche e i ... Da ansa.it