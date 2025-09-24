Matteo Berrettini prova ad uscire dalla crisi degli ultimi mesi e torna a vincere una partita ufficiale 137 giorni dopo l’ultima volta, sconfiggendo abbastanza nettamente in due set Jaume Munar nel primo turno dell’ ATP 500 di Tokyo. Il tennista romano si è imposto per 6-4 6-2 sullo spagnolo n.40 al mondo in 1 ora e 36 minuti di gioco, esprimendo finalmente un buon tennis e annullando tutte e otto le palle break concesse nell’arco della partita. Berrettini non vinceva un match nel circuito maggiore dallo scorso 10 maggio, quando ebbe la meglio sul britannico Jacob Fearnley agli Internazionali d’Italia per poi uscire di scena due giorni più tardi ritirandosi contro Casper Ruud. 🔗 Leggi su Oasport.it

Matteo Berrettini torna al successo: "È una bella sensazione, ho giocato bene"