Matteo Berrettini torna al successo | È una bella sensazione ho giocato bene
Matteo Berrettini prova ad uscire dalla crisi degli ultimi mesi e torna a vincere una partita ufficiale 137 giorni dopo l’ultima volta, sconfiggendo abbastanza nettamente in due set Jaume Munar nel primo turno dell’ ATP 500 di Tokyo. Il tennista romano si è imposto per 6-4 6-2 sullo spagnolo n.40 al mondo in 1 ora e 36 minuti di gioco, esprimendo finalmente un buon tennis e annullando tutte e otto le palle break concesse nell’arco della partita. Berrettini non vinceva un match nel circuito maggiore dallo scorso 10 maggio, quando ebbe la meglio sul britannico Jacob Fearnley agli Internazionali d’Italia per poi uscire di scena due giorni più tardi ritirandosi contro Casper Ruud. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: matteo - berrettini
Matteo Berrettini e la nuova fiamma: beccati insieme all’ex di Amici
Matteo Berrettini salta il prossimo torneo: rinviato il ritorno in campo dopo Wimbledon
Matteo Berrettini salta anche Kitzbühel, aveva vinto nel 2024
Il buongiorno del Martello Matteo Berrettini torna a vincere una partita da Roma e lo fa a Tokyo contro Jaume Munar , cliente scomodissimo Come a Roma ora potrebbe ritrovare Casper Ruud Intanto, bentornato Matteo ? https://x.com/TennisT - X Vai su X
Matteo #Berrettini in campo a Tokyo, insieme a lui anche Darderi: il tabellone principale dell'ATP 500 - facebook.com Vai su Facebook
Berrettini torna a vincere: Munar ko in 2 set; Matteo Berrettini torna al successo: “È una bella sensazione, ho giocato bene”; Tokyo: Berrettini torna al successo e batte Munar.
Berrettini torna alla vittoria dopo più di 4 mesi, battuto Munar a Tokyo: “Speriamo non sia l’ultima” - Matteo Berrettini torna al successo a Tokyo: battuto Munar con autorità e buone sensazioni sul suo rientro. Si legge su fanpage.it
Matteo Berrettini torna al successo: “È una bella sensazione, ho giocato bene” - Matteo Berrettini prova ad uscire dalla crisi degli ultimi mesi e torna a vincere una partita ufficiale 137 giorni dopo l'ultima volta, sconfiggendo ... oasport.it scrive