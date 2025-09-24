Matteo Berrettini torna a ruggire! Convincente vittoria su Munar e pass per gli ottavi a Tokyo

Matteo Berrettini vince e si ritrova nel 1° turno dell’ATP500 di Tokyo. Sotto un sole accecante, il tennista romano (n.56 del ranking) ha posto fine alla serie di sconfitte consecutive nel massimo circuito internazionale, tornando ad assaporare il gusto del successo nel match contro lo spagnolo Jaume Munar (n.40 del ranking). Una prestazione convincente per Matteo, a segno col punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 36 minuti di gioco. L’ultima affermazione dell’azzurro risaliva al 10 maggio, quando Berrettini si impose al primo round degli Internazionali d’Italia contro il britannico Jacob Fearnley. Più di quattro mesi sono passati e tanti problemi di natura fisica e psicologica hanno attanagliato il giocatore nostrano. 🔗 Leggi su Oasport.it

