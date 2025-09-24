Matteo Berrettini torna a ruggire! Convincente vittoria su Munar e pass per gli ottavi a Tokyo
Matteo Berrettini vince e si ritrova nel 1° turno dell’ATP500 di Tokyo. Sotto un sole accecante, il tennista romano (n.56 del ranking) ha posto fine alla serie di sconfitte consecutive nel massimo circuito internazionale, tornando ad assaporare il gusto del successo nel match contro lo spagnolo Jaume Munar (n.40 del ranking). Una prestazione convincente per Matteo, a segno col punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 36 minuti di gioco. L’ultima affermazione dell’azzurro risaliva al 10 maggio, quando Berrettini si impose al primo round degli Internazionali d’Italia contro il britannico Jacob Fearnley. Più di quattro mesi sono passati e tanti problemi di natura fisica e psicologica hanno attanagliato il giocatore nostrano. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: matteo - berrettini
Matteo Berrettini e la nuova fiamma: beccati insieme all’ex di Amici
Matteo Berrettini salta il prossimo torneo: rinviato il ritorno in campo dopo Wimbledon
Matteo Berrettini salta anche Kitzbühel, aveva vinto nel 2024
Continua il digiuno di trofei per Lorenzo: l'azzurro non vince un titolo dall'ottobre del 2022, quando a Napoli sconfisse in finale Matteo Berrettini. Riuscirà il numero 9 del mondo a sbloccarsi entro fine stagione? - X Vai su X
Matteo #Berrettini in campo a Tokyo, insieme a lui anche Darderi: il tabellone principale dell'ATP 500 - facebook.com Vai su Facebook
Matteo Berrettini torna a ruggire! Convincente vittoria su Munar e pass per gli ottavi a Tokyo; Incredibile ma vero: nel tennis siamo padroni del mondo! Serie A, il Napoli va avanti grazie a Lukaku; Le meraviglie di Matteo Berrettini: sogno a occhi aperti.
Dove vedere Berrettini-Munar nell'Atp 500 di Tokyo - In tanti in questo match si aspettano una rinascita di Berrettini, che non gioca da Wimbledon ... Segnala corriere.it
Matteo Berrettini torna a giocare dopo 2 mesi: come riparte nel ranking ATP? Posizione e proiezioni - Matteo Berrettini ha giocato l'ultimo incontro lo scorso 30 giugno, quando perse al quinto set contro il polacco Kamil Majchrzak al primo turno di ... oasport.it scrive