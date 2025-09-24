Matteo Berrettini si ritrova e batte in due set Jaume Munar nel 1° turno a Tokyo
Matteo Berrettini vince e si ritrova nel 1° turno dell’ATP500 di Tokyo. Sotto un sole accecante, il tennista romano (n.56 del ranking) ha posto fine alla serie di sconfitte consecutive nel massimo circuito internazionale, tornando ad assaporare il gusto del successo nel match contro lo spagnolo Jaume Munar (n.40 del ranking). Una prestazione convincente per Matteo, a segno col punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 36 minuti di gioco. L’ultima affermazione dell’azzurro risaliva al 10 maggio, quando Berrettini si impose al primo round degli Internazionali d’Italia contro il britannico Jacob Fearnley. Più di quattro mesi sono passati e tanti problemi di natura fisica e psicologica hanno attanagliato il giocatore nostrano. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: matteo - berrettini
Matteo Berrettini e la nuova fiamma: beccati insieme all’ex di Amici
Matteo Berrettini salta il prossimo torneo: rinviato il ritorno in campo dopo Wimbledon
Matteo Berrettini salta anche Kitzbühel, aveva vinto nel 2024
Continua il digiuno di trofei per Lorenzo: l'azzurro non vince un titolo dall'ottobre del 2022, quando a Napoli sconfisse in finale Matteo Berrettini. Riuscirà il numero 9 del mondo a sbloccarsi entro fine stagione? - X Vai su X
Matteo #Berrettini in campo a Tokyo, insieme a lui anche Darderi: il tabellone principale dell'ATP 500 - facebook.com Vai su Facebook
Matteo Berrettini torna a ruggire! Convincente vittoria su Munar e pass per gli ottavi a Tokyo; Matteo Berrettini al Qatar Open 2025 di Doha: quando gioca con Tallon Griekspoor, orario partita e dove vedere in diretta | Tennis ATP; Berrettini batte anche Bergs a Miami: Matteo torna agli ottavi di un Masters 1000 dopo due anni.
Amaro rientro per Matteo Berrettini e netta sconfitta contro il lucky loser Svrcina ad Hangzhou - Nel primo turno degli Hangzhou Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso nella città cinese, si ferma subito la corsa del numero 8 del ... Segnala oasport.it
Rientro amaro per Berrettini, battuto da Svrcina: l’avversario non esulta e si scusa in italiano - Svrcina batte Berrettini, al rientro in campo dopo tre mesi, in meno di un'ora e mezza e si dimostra un signore con le scuse in italiano ... fanpage.it scrive