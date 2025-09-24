Matteo Berrettini all' Atp di Tokyo finalmente ritrova la vittoria | battuto Munar è al secondo turno
Finalmente Matteo Berrettini. Oggi, mercoledì 24 settembre, il romano, 29 anni, ha ritrovato la vittoria superando il primo turno dell'Atp 500 di Tokyo battendo lo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-4, 6-2.Per Berrettini, che nel 2025 ha avuto un rendimento di 14 vittorie e 12 sconfitte. 🔗 Leggi su Today.it
Berrettini si sblocca: vince a Tokyo dopo oltre 4 mesi; Matteo Berrettini torna a ruggire! Convincente vittoria su Munar e pass per gli ottavi a Tokyo; ATP 500 Tokyo 2025: tutto quello che c'è da sapere.
Berrettini ritrova il sorriso a Tokyo: batte Munar in due set e torna a vincere dopo oltre 4 mesi! - Il romano torna a gioire avanzando nel torneo giapponese grazie al bel successo contro lo spagnolo: adesso attend eil suo avversario agli ottavi ... Lo riporta tuttosport.com
LIVE Berrettini-Munar 5-4, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: l’italiano serve per vincere il primo set - Di pochissimo largo il rovescio incrociato di Berrettini 30- oasport.it scrive