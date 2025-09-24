Matteo Berrettini all' Atp di Tokyo finalmente ritrova la vittoria | battuto Munar è al secondo turno

Finalmente Matteo Berrettini. Oggi, mercoledì 24 settembre, il romano, 29 anni, ha ritrovato la vittoria superando il primo turno dell'Atp 500 di Tokyo battendo lo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-4, 6-2.Per Berrettini, che nel 2025 ha avuto un rendimento di 14 vittorie e 12 sconfitte. 🔗 Leggi su Today.it

