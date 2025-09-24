Mattarella grazia quattro detenuti | tra loro l’assassino di un padre violento e il vigilante che uccise un ladro in fuga

Due condannati per omicidio, una per furto ed estorsione, un’altra per estorsione e violazione della normativa sugli stupefacenti. Sono i quattro detenuti a cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto di concedere la grazia, il provvedimento di clemenza previsto dalla Costituzione che estingue, totalmente o parzialmente, la pena residua da espiare. Il beneficiario più giovane è Gabriele Finotello, 34enne di Porto Viro (Rovigo): nel 2021 uccise a martellate il padre dopo anni di violenze subite da parte dell’uomo, che aveva problemi di alcolismo. Fu lo stesso figlio, subito dopo l’aggressione, a chiamare i soccorsi rendendosi conto della gravità delle ferite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mattarella grazia quattro detenuti: tra loro l’assassino di un padre violento e il vigilante che uccise un ladro in fuga

