Mattarella grazia 4 condannati | c’è anche Massimo Zen la guardia giurata che aveva ucciso un ladro Rom in fuga

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato quattro decreti di grazia. Si tratta di provvedimenti di clemenza individuale adottati “ai sensi di quanto previsto dall’art. 87 comma 11 della Costituzione”, “in ordine ai quali il ministro della Giustizia a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole”. Chi sono i quattro condannati a cui è stata concessa la grazia: c’è Massimo Zen. I quattro ‘graziati’ dal capo dello Stato sono Gabriele Finotello, Massimo Zen, Patrizia Attinà e Ancuta Strimbu. E’ quanto si legge in una nota del Quirinale. Gabriele Finotello, nato nel 1991, si legge in un comunicato del Colle, è stato ”condannato a nove anni e quattro mesi di reclusione per il delitto di omicidio volontario del padre commesso nel febbraio del 2021?. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mattarella “grazia” 4 condannati: c’è anche Massimo Zen, la guardia giurata che aveva ucciso un ladro Rom in fuga

In questa notizia si parla di: mattarella - grazia

Caso Alemanno, da Boschi, Matone a Renzi: “Non lo lasciamo solo”. E c’è la petizione a Mattarella per la grazia

Venezia 82, Paolo Sorrentino e il cast presentano ?La Grazia?: «La storia? Ispirata a Mattarella»

Venezia 82, Paolo Sorrentino e il cast presentano ?La Grazia?: «Lo spunto? Un evento capitato a Mattarella»

Tg3. . Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato quattro decreti di grazia. Uno dei provvedimenti riguarda Gabriele Finotello, il giovane che nel 2021 uccise il padre violento. Gabriele Carletti per il Tg3 delle 19 del 24 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella ha firmato quattro decreti di grazia #ANSA - X Vai su X

Giustizia, Mattarella concede la grazia a 4 condannati; Quirinale: Mattarella concede la grazia a 4 condannati; Mattarella grazia quattro detenuti: tra loro l’assassino di un padre violento e il vigilante che uccise….

Giustizia, Mattarella concede la grazia a 4 condannati - quattro decreti di grazia, in ordine ai quali il Ministro della Giu ... Lo riporta msn.com

Mattarella firma 4 decreti di grazia: Finotello, Zen, Attinà e Ancuta, chi sono e cosa avevano fatto i "perdonati" dal presidente della Repubblica - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato quattro decreti di grazia, attuando così provvedimenti di clemenza individuale. Riporta ilmessaggero.it