Mattarella firma quattro decreti di grazia | ecco chi sono i condannati che ne beneficeranno

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso la grazia a quattro condannati. Gli interessati sono Gabriele Finotello, condannato a nove anni e quattro mesi di reclusione per omicidio volontario del padre commesso nel febbraio del 2021; Massimo Zen, condannato a nove anni e sei mesi per aver ucciso un ladro che stava fuggendo in auto con due complici dopo un colpo; Patrizia Attinà, condannata alla pena complessiva di due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione per i reati di furto e estorsione; e infine, Ancuta Strimbu, condannata alla pena di nove anni, sette mesi e diciassette giorni di reclusione per i delitti di estorsione e di violazione della disciplina in tema di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Open.online

