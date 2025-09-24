mattarella firma decreti di grazia per quattro condannati

Decreti di grazia firmati da Mattarella: da Massimo Zen, guardia giurata che ha ucciso un ladro, a Gabriele Finotello che ha ucciso il padre. E poi Patrizia Attinà e Ancuta Strimbu, condannate per estorsione e stupefacenti. Nuovi provvedimenti di clemenza dal Quirinale. Il presidente Mattarella ha firmato decreti di grazia per quattro persone. Come riporta TGCom24 i casi di due di queste, Gabriele Finotello e Massimo Zen, avevano turbato l’opinione pubblica e provocato l’interesse dei media. Il primo aveva ucciso il padre dopo ripetuti maltrattamenti in famiglia. Zen, guardia giurata, aveva ucciso un ladro che fuggiva dopo aver assaltato un bancomat. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

