Mattarella concede grazia a 4 detenuti

18.50 Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato quattro decreti di grazia,ai quali il ministro della giustizia a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole. Gabriele Finotello,condannato per il delitto di omicidio volontario del padre. Massimo Zen,anche lui per omicidio volontario. Patrizia Attinà dietro le sbarre per furto e estorsione. E Ancuta Strimbu, incarcerata per estorsione e violazione della disciplina in tema di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

