Mattarella concede grazia a 4 detenuti
18.50 Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato quattro decreti di grazia,ai quali il ministro della giustizia a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole. Gabriele Finotello,condannato per il delitto di omicidio volontario del padre. Massimo Zen,anche lui per omicidio volontario. Patrizia Attinà dietro le sbarre per furto e estorsione. E Ancuta Strimbu, incarcerata per estorsione e violazione della disciplina in tema di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: mattarella - concede
A Modena il viaggio verso scuola cambia volto: sono entrati in funzione tre nuovi scuolabus elettrici, silenziosi e a zero emissioni ? Con 44 posti per linea, trasporteranno gli studenti delle scuole Lanfranco, Mattarella, Calvino, Cavour e Giovanni XXIII. Finan - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella concede grazia a 4 detenuti; Mattarella concede la grazia a quattro condannati: ecco chi sono; Mattarella concede la grazia a quattro detenuti: firmati i decreti presidenziali.
Giustizia, Mattarella concede la grazia a 4 condannati - quattro decreti di grazia, in ordine ai quali il Ministro della ... Come scrive msn.com
Mattarella firma 4 decreti di grazia. Dall'omicida del padre a chi era accusato d'estorsione: le storie di tutti prosciolti - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato quattro decreti di grazia, attuando così provvedimenti di clemenza individuale. Si legge su msn.com