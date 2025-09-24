Matrimonio a prima vista italia | crisi tra roberta e dario nella puntata del 24 settembre

Una nuova puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia è andata in onda mercoledì 24 settembre, offrendo agli spettatori un approfondimento sulle dinamiche delle coppie coinvolte nell’esperimento. La trasmissione, trasmessa su Real Time, si conferma un appuntamento seguito con interesse, grazie anche alle storie di amore e alle sfide che le coppie affrontano nel percorso verso il matrimonio. Gli esperti al servizio delle coppie. Per supportare i partecipanti, la produzione si avvale di una squadra composta da professionisti qualificati. Tra loro: Andrea Favaretto, esperto di comunicazione. Nada Loffredi, sessuologa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Matrimonio a prima vista italia: crisi tra roberta e dario nella puntata del 24 settembre

In questa notizia si parla di: matrimonio - prima

Giulia Davanzante è la nuova esperta di Matrimonio a Prima Vista

La sposina trascorre la mattina del suo matrimonio a glassare la torta Red Velvet, preparata il giorno prima con la ricetta della nonna – IL VIDEO

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 18 luglio 2025: Tano scompare prima delle nozze, il matrimonio salta?

Gli sposi si innamorano di Villa Samuel, prima con gli occhi, poi con il cuore. Lo raccontano loro stessi: dall’accoglienza e l’organizzazione, alla cura degli allestimenti, fino al buffet ricco e spettacolare, ogni dettaglio rende il loro matrimonio un’esperienza indi - facebook.com Vai su Facebook

Matrimonio a prima vista 2025, la torinese Roberta si sposa con Luca: è colpo di fulmine, ma chiedono il confronto con la sessuologa; Matrimonio a Prima Vista Italia, la nuova edizione: chi sono le coppie protagoniste su Real Time; Stasera a “Matrimonio a prima vista” su Real Time scatta il colpo di fulmine tra Luca e Roberta.

Matrimonio a prima vista Italia, puntata 24 settembre: Roberta e Dario in crisi - A Zanzibar, il viaggio di nozze fra Melissa e Matteo è scandito da incomprensioni. maridacaterini.it scrive

Matrimonio a Prima Vista 2025 – Anticipazioni quarta puntata del 24 settembre - Matrimonio a Prima Vista 2025 torna il 24 settembre su Real Time: anticipazioni quarta puntata con crisi, tensioni e novità. Riporta atomheartmagazine.com