L'ex protagonista del reality di Real Time, sposata con Anthony Giavarini, ha risposto con fermezza a chi la critica e la insulta per alcune foto sexy pubblicate sul suo profilo. Matrimonio a prima vista c'è quella formata da Anthony Giavarini e Asia Marchesi, i due bergamaschi che, a distanza di mesi dal reality, continuano a vivere la loro storia d'amore. Una dimostrazione concreta che l'esperimento sociale di Real Time, a volte, riesce davvero a creare un "perfect match". Dalla tv ai social: Asia Marchesi torna al centro dell'attenzione Nelle ultime ore, però, a finire al centro delle attenzioni non è stato il loro legame di coppia, bensì Asia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Matrimonio a prima vista, Asia Marchesi attaccata per le foto sexy: “Non cambiano chi sono”